Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall endet mit Sachschaden in vierstelliger Höhe

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 13:15 Uhr kam es auf der A 5 zwischen den Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Eine 59-jährige Toyota-Fahrerin fuhr auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein hinter ihr befindlicher 40-jähriger Citroen-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Toyotas auf. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es glücklicherweise nicht. Die Unfallaufnahme wurde durch die Autobahnpolizei Walldorf durchgeführt.

