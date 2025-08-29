Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin nach Zusammenstoß leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr fuhr eine 44-jährige Radfahrerin auf dem Willy-Brandt-Platz in Fahrtrichtung eines dort ansässigen Hotels entlang. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 23-jährige E-Scooter-Fahrerin und prallte mit ihr zusammen. Die 23-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch die Radfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.

