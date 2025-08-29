PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrerin und E-Scooter-Fahrerin nach Zusammenstoß leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:30 Uhr fuhr eine 44-jährige Radfahrerin auf dem Willy-Brandt-Platz in Fahrtrichtung eines dort ansässigen Hotels entlang. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 23-jährige E-Scooter-Fahrerin und prallte mit ihr zusammen. Die 23-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch die Radfahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein geringfügiger Sachschaden. Die weiteren Unfallermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 09:56

    POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit um Hund eskaliert

    Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Donnerstag kam es um kurz von 21:30 Uhr in der Kleingartenanlage an der Hertzstraße zu einem Streit zwischen einem 47-Jährigen und einem 67-Jährigen. Anlass des Disputs war ersten Ermittlungen zufolge der Vorwurf, dass der Hund des Seniors mehrere Hühner des 47-Jährigen gerissen haben soll. Aus dem zunächst verbal geführten Streit ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:45

    POL-MA: Heidelberg: Gleitschirmflug endet im Baum

    Heidelberg (ots) - Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr stürzte ein 64-jähriger Gleitschirmflieger beim Königstuhl in Heidelberg in einen 15 Meter hohen Baum. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Höhenrettung konnte der Mann zwei Stunden später gerettet werden. Der 64-Jährige wurde vor Ort ambulant medizinisch betreut und glücklicherweise blieb er unverletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 09:45

    POL-MA: Altlußheim/Rhein-Necker-Kreis: Defekte Ampel führt zu Verkehrsunfall

    Rhein-Necker-Kreis (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es aufgrund des Ausfalls einer Ampel im Einmündungsbereich der B 39 und der L 722 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Ein 42-Jähriger Fiat-Fahrer bog von Altußheim kommend trotz eines STOP-Schildes in Richtung Speyer ab. Eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren