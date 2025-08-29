Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Necker-Kreis: Defekte Ampel führt zu Verkehrsunfall

Rhein-Necker-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr kam es aufgrund des Ausfalls einer Ampel im Einmündungsbereich der B 39 und der L 722 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten. Ein 42-Jähriger Fiat-Fahrer bog von Altußheim kommend trotz eines STOP-Schildes in Richtung Speyer ab. Eine 58-jährige LKW-Fahrerin fuhr von Speyer kommend auf der B 39 in Richtung Hockenheim. Im Einmündungsbereich kollidierten die Beteiligten. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 42-Jährige leicht und wurde vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes medizinisch betreut. Im Anschluss kam er in ein nahegelegenes Krankenhaus. Aufgrund des Zusammenstoßes der Fahrzeuge war der Fiat nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallgesamtschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell