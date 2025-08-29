Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Saisonauftakt mit der Begegnung TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt - Fanbrief der Polizei

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, den 30. August 2025, empfängt die TSG Hoffenheim in der PreZero Arena die Mannschaft von Eintracht Frankfurt zum ersten Bundesligaheimspiel der neuen Saison 2025/2026.

Das Polizeipräsidium Mannheim appelliert in diesem Zusammenhang an die Fans beider Mannschaften, damit die Begegnung in Sinsheim für alle friedlich verläuft und der Sport im Mittelpunkt bleibt.

Im Vorfeld dieser Begegnung veröffentlicht daher der Einsatzleiter der Polizei, Polizeioberrat Adrian Harz, einen Fanbrief, der sich direkt an beide Fanlager richtet und wichtige Hinweise zum Spieltag enthält.

Fanbrief des Einsatzleiters:

Liebe Fußballfreunde und -freundinnen,

am kommenden Samstag, 30.08.2025 um 15.30 Uhr, findet in der Sinsheimer PreZero Arena das erste Bundesligaheimspiel der Saison 2025/2026 statt. Wir freuen uns mit Euch, dass die TSG 1899 Hoffenheim die Eintracht Frankfurt empfängt.

Wir von der Polizei Mannheim wünschen uns bei aller Leidenschaft und bei allen Emotionen für den Bundesligaauftakt in Sinsheim ein friedliches Aufeinandertreffen beider Mannschaften und Fanlager.

Wir appellieren daher sowohl an die Anhänger der TSG Hoffenheim als auch der Eintracht Frankfurt - an Eure Fairness, den Sportsgeist und an Eure Bereitschaft, mit der nötigen Gelassenheit zu einer rein sportlichen Begegnung beizutragen. Der Support der Heimfans beginnt bereits vor dem Anstoß mit einem Fanmarsch aus der Innenstadt Sinsheims zur PreZero Arena.

Wir haben Verständnis für den größtmöglichen Support Eurer Mannschaft und dafür, dass Ihr Euch schon mal, wie Eure Mannschaften vor dem Spiel "warmlaufen" wollt. Das soll aber nicht für erhitzte Gemüter sorgen, denn Brisanz und Spannung gehören auf das Spielfeld, nicht aber in das Verhältnis zwischen Fans untereinander oder zwischen Fans und Polizei.

Wir setzen auf Kommunikation und Kooperation mit allen Fans, weshalb unsere "Kommunikationsteams", erkennbar an der entsprechenden Aufschrift auf ihren Westen, insbesondere bei der Begleitung des Fanmarschs, jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Emotionen rechtfertigen aber niemals Gewalt, sodass die Polizei insbesondere bei körperlichen Übergriffen, Sachbeschädigungen und Vermummungen auch konsequent einschreiten und festgestellte Straftaten konsequent verfolgen wird. Solltet Ihr Opfer einer solchen werden oder entsprechendes Verhalten beobachten, sprecht uns ebenfalls an!

Wir weisen darauf hin, dass während des gesamten Spieltages, aber speziell beim Fanmarsch der Fußballfans aus der Innenstadt zum Stadion, polizeiliche Drohnen eingesetzt werden. Diese dienen Eurer eigenen Sicherheit, um einen aktuellen Überblick über die Verkehrssituation zu haben, aber auch eventuelle Störungen des Fanmarschs ausmachen zu können.

Ich bedanke mich für die im Vorfeld stattgefundene Kooperations- und Abstimmungsgespräche zwischen Vertretern der TSG 1899 Hoffenheim, Vertretern der Fanszene und der Stadt Sinsheim.

Mit Vorfreude auf einen friedlichen Saisonauftakt hier in Sinsheim verbleibe ich als Fußballfan, aber auch als Vertreter der Polizei Mannheim,

mit sportlichen Grüßen

Adrian Harz

Einsatzleiter der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell