Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim/Neuenheim: Fahndungsmaßnahmen beendet, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet - www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6106305 - kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Heidelberg-Handschuhsheim und Neuenheim zu einem Polizeieinsatz bei dem auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Vorausgegangen war ein auffälliges Verhalten von zwei Personen, die im sich an den dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Beide Personen konnten im Rahmen der Fahndung aufgefunden und festgenommen werden. Die Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung wurde durch die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

