PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim/Neuenheim: Fahndungsmaßnahmen beendet, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet - www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6106305 - kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Heidelberg-Handschuhsheim und Neuenheim zu einem Polizeieinsatz bei dem auch der Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Vorausgegangen war ein auffälliges Verhalten von zwei Personen, die im sich an den dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten. Beide Personen konnten im Rahmen der Fahndung aufgefunden und festgenommen werden. Die Ermittlungen zur Sachverhaltsklärung wurde durch die Kriminalpolizei Heidelberg übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren