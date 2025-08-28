Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einladung zum großen Kinderfest in der Jugendverkehrsschule Mannheim am 14. September

Mannheim (ots)

Das Polizeipräsidium Mannheim lädt zum Ende der Sommerferien am 14. September auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Mannheim in der Oskar-von-Miller-Straße 5 zum großen Kinderfest ein. Von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr wird auf dem Areal für jede Altersgruppe etwas geboten. So gibt es die Möglichkeit, sich die Polizeiausstattung genauer anzuschauen und teilweise auch auszuprobieren. In praxisnahen Vorführungen stellen wir die Arbeit unserer Polizeihunde vor. Die Wasserschutzpolizei wird mit einem Rettungsboot und Tauchausrüstung aufwarten und natürlich können sich die jungen Gäste wieder auf dem Polizeimotorrad fotografieren lassen. Daneben gibt es Informationen und Beratung zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr, insbesondere zu Kindersitzen, Fahrradanhängern und Fahrradhelmen. Die Feuerwehr, das Rote Kreuz und andere Partner präsentieren weitere Attraktionen, darunter eine Hüpfburg und ein Krabbelparcours für die Kleinsten, umfangreiche Spielstationen sowie Fahrrad- und Kettcar-Parcours für die etwas Älteren. Der Besuch des Festes ist kostenlos. Für das leibliche Wohl wird zu familienfreundlichen Preisen gesorgt.

Anreise: Die Anfahrt mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestelle "Jugendverkehrsschule mit der Linie 4/ 4a") wird empfohlen. Parkmöglichkeiten gibt es in begrenztem Umfang vor der Jugendverkehrsschule in der Oskar-von-Miller-Straße 5 und auf dem nahegelegenen ALDI-Parkplatz in der Boveristraße.

Das Team der Jugendverkehrsschule freut sich auf euren Besuch!!!!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell