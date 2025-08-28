PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Pedelecfahrerin von umstürzendem Baum erfasst

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 59-jährige Pedelecfahrerin wurde am Mittwochvormittag auf einem Wanderweg zwischen Eberbach und Neckargemünd von einem umstürzenden Baum erfasst und erlitt dadurch Verletzungen

Die 59-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit ihrem Pedelec auf dem Forstweg am Neckarufer von Eberbach in Richtung Neckargemünd unterwegs. In Höhe der Schleuse brach der Stamm eines Baumes, der daraufhin auf den Weg stürzte. Die 59-Jährige wurde von dessen Geäst erfasst und zu Boden geworfen. Hierdurch erlitt die Radlerin Verletzungen am Knie und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erster Inaugenscheinnahme des Baumes brach dieser aufgrund einer morschen Stelle nahe der Basis.

Die Örtlichkeit wurde durch die Feuerwehr abgesichert und in der weiteren Folge geräumt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

