Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Fast 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Weinheim, weil ein Autofahrer das Rotlicht einer Ampel missachtete.

Eine 68-jährige Frau war kurz nach 12 Uhr mit ihrem VW auf der Mannheimer Straße in Richtung B 38 unterwegs. An der Ampel in Höhe der Einmündung zur B 38 missachtete sie das Rotlicht der Ampel und bog nach links in Richtung A 659 ab. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem BMW eines 20-Jährigen, der von der A 659 kam und an der Einmündung in Richtung Viernheimer Straße weiterfahren wollte. Dieser war an der Ampel nach Umschalte auf Grünlicht gerade losgefahren, als es zum Zusammenstoß kam.

Beide Beteiligten wurden durch Rettungskräfte vor Ort untersucht, waren jedoch unverletzt geblieben. Der VW der 68-Jährigen war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahme und Abschleppmaßnahmen kam es zur vorübergehenden Sperrung einzelner Fahrspuren. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen führt das Polizeirevier Weinheim.

