Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 08:15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Seckenheimer Hauptstraße und Rastatter Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Rastatter Straße in die Seckenheimer Hauptstraße einbiegen und übersah im Kreuzungsbereich einen 71-jährigen Radfahrer, welcher aus der Seckenheimer Hauptstraße in die Rastatter Straße abbiegen wollte. Da der Mercedes-Fahrer seiner Wartepflicht nicht nachkam, kam es ersten Ermittlungen im Kreuzungsbereich zum Verkehrsunfall. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls wird auf ungefähr 1.200 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme wurde durch den Verkehrsdienst Mannheim durchgeführt.

