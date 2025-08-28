PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 17-Jährigen aus Reilingen

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 17-Jährigen aus Reilingen (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6105435 ) wird hiermit zurückgenommen. Die seit Dienstagmorgen (26.08.2025, 08:30 Uhr) vermisste 17-Jährige konnte in den späten Abendstunden in Mannheim wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

