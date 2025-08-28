POL-MA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 17-Jährigen aus Reilingen
Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Die ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 17-Jährigen aus Reilingen (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6105435 ) wird hiermit zurückgenommen. Die seit Dienstagmorgen (26.08.2025, 08:30 Uhr) vermisste 17-Jährige konnte in den späten Abendstunden in Mannheim wohlbehalten aufgegriffen werden. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet. Die Medienvertreter werden gebeten, das Lichtbild der Vermissten aus ihren Beständen zu nehmen.
