Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Dienstagmorgen, den 26.08.2025 um 8:30 Uhr ist eine 17-jährige Jugendliche aus Reilingen vermisst. Am Dienstagabend hatte sich die Jugendliche zuletzt per WhatsApp-Nachricht bei ihren Eltern gemeldet, danach bestand kein Kontakt mehr. Bisherige Überprüfungen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Es bestehen Hinweise, dass sich Jugendliche auf den Weg ins Ausland gemacht haben könnte. Das Mädchen wird wie folgt beschrieben: Ca. 160 cm, schlank, schulterlange schwarze Haar, zuletzt mit Kopftuch bekleidet, schwarzes Oberteil, blaue Jeans.

Ein Lichtbild der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/reilingen-rhein-neckar-kreis-vermisstenfahndung/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Hinweise werden zudem jederzeit unter dem polizeilichen Notruf und bei jeder Polizeidienststelle angenommen.

