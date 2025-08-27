PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/A6: Lkw verliert mehrere Kiessäcke auf der Autobahn

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gestern meldeten der Polizei gegen 17:30 Uhr mehrere Anrufer, dass ein Lkw auf der BAB 6 zwischen der Anschlussstelle Sinsheim/Süd und der Anschlussstelle Sinsheim in Fahrtrichtung Heilbronn mehrere mit Kies befüllte Säcke verloren hat. Die verlorene Ladung verteilte sich über den mittleren und linken Fahrtstreifen der BAB 6. Für die Aufräumarbeiten musste die BAB 6 vorübergehend voll gesperrt werden. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Beamten des Polizeireviers Sinsheim den Verursacher auf einem Standstreifen stehend ausfindig machen. Der Fahrer des Lkw sieht nun einem Bußgeld wegen mangelnder Ladungssicherung entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

