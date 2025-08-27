PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt.

Mannheim (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag stürzte in den Mannheimer Innenstadt-Quadraten ein 26-jähriger E-Scooter-Fahrer alleinbeteiligt und zog sich dabei Verletzungen zu.

Der junge Mann war kurz nach 14 Uhr mit einem Leih-E-Scooter auf der Straße zwischen den Quadraten S 2 und S 3 in Richtung Planken unterwegs. An der Kreuzung R 2/S 3 verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen die Bordsteinkante und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich zur eingehenden Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

