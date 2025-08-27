PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionist am Mahrhöher Weiher - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Exhibitionist trieb am Dienstagabend am Mahrhöher Weiher in Ilvesheim sein Unwesen.

Eine 20-jährige Frau hielt sich am Abend im Bereich des Mahrhöher Weihers auf. Dabei bemerkte sie einen unbekannten Mann, der sie offenbar beobachtete. Gegen 19.30 Uhr bemerkte sie, dass der Mann, der im hohen Gras kniete, an seinem entblößten Geschlechtsteil herummanipulierte.

Die 20-Jährige konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben:

   - Männliche Person
   - Ca. 30 bis 40 Jahre alt
   - War bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer kurzen 
     schwarzen Hose
   - Trug eine Basecap und eine Sonnenbrille
   - Führte ein rotes Fahrrad mit sich

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden.

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

