Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte entwenden Motorroller - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr stellte ein 40-Jähriger seinen Roller der Marke Piaggio auf einem Zweiradparkplatz in der Theodor-Heuss-Anlage ab. Als er am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr selbigen wieder abholen wollte, war der Roller im Wert von 5.000 Euro nicht mehr aufzufinden. Der Roller trägt die Farben Blau und Schwarz.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 0621 3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell