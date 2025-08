POL-BO: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Herne

Herne (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitagnachmittag, 1. August, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Herne-Mitte eingebrochen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 15.50 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu der Wohnung einer 26-jährigen Hernerin an der Poststraße und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei wurde ein männlicher Tatverdächtiger von Kameras aufgezeichnet. Der Einbrecher ...

