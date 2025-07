Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mehrere Verkehrsunfälle mit Verletzten binnen kurzer Zeit

Hachenburg (ots)

Am Samstag, 26.07.2025 kam es innerhalb einer Stunde im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hachenburg zu gleich drei Verkehrsunfällen mit Personenschäden. Die Unfälle ereigneten sich unabhängig voneinander, doch alle innerhalb eines engen zeitlichen und örtlichen Rahmens. Die Polizei und Rettungskräfte waren im Dauereinsatz. In allen Fällen reagierten unbeteiligte Verkehrsteilnehmer umsichtig und leisteten vorbildlich Erste Hilfe - dafür spricht die Polizei ihren ausdrücklichen Dank aus.

Nachfolgend die Einzelheiten zu den jeweiligen Vorfällen:

Verkehrsunfall 1 - B413: Kollision zwischen überholendem Motorrad und Pkw Am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 413 zwischen Merkelbach und Hachenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem überholenden Motorradfahrer und einem Pkw, der zeitgleich zum Überholen ansetzte. Es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße 413 musste kurzfristig für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Verkehrsunfall 2- Radfahrer durch unachtsames Türöffnen verletzt Kurze Zeit nach dem ersten Verkehrsunfall kam es in der Kantstraße in Hachenburg zu einem weiteren Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer verletzt wurde. Eine Pkw-Fahrerin hatte ihr auf dem Gehweg geparktes Fahrzeug geöffnet und hierbei einen auf dem Gehweg vorbeifahrenden 13-jährigen auf seinem Pedelec übersehen. Der Fahrradfahrer pralle gegen die geöffnete Fahrzeugtür und stürzte. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen, welche keine weitere medizinische Behandlung erforderten. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Verkehrsunfall 3- Fußgänger mit Rollator von abbiegendem Pkw erfasst Um 10:00 Uhr ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall im Bereich der Koblenzer Straße in Hachenburg, bei dem ein Fußgänger mit Rollator verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin eines Pkw beabsichtigte von dem Parkplatz des dortigen Rewe-Marktes auf die Fahrbahn abzubiegen und übersah aus Unachtsamkeit hierbei einen querenden Fußgänger. Auch hier kam es zu einem Zusammenstoß bei welchem der Fußgänger stürzte und leicht verletzt wurde. Der 84-jährige Mann wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Diese Unfälle zeigen, wie schnell es im Straßenverkehr zu gefährlichen Situationen kommen kann - oft durch kleine Unachtsamkeiten. Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, jederzeit aufmerksam, vorausschauend und rücksichtsvoll unterwegs zu sein - insbesondere gegenüber schwächeren Verkehrsteilnehmern wie Motorradfahrern, Radfahrern und Fußgängern.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell