Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte nach Zufallsfund von Amphetamin

Mogendorf (ots)

Mogendorf. Eine zunächst geschädigte 20 Jährige Frau verständigte die Polizei. Sie habe Streit mit ihrem Vermieter in dessen Folge es u.a. zu einer Körperverletzung und Bedrohung zu ihrem Nachteil gekommen sei. Bei der Sachverhaltsaufnahme fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin, welches zweifelsfrei der 20 Jährigen Frau zugeordnet werden konnte. Bei der folgenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnten Konsumutensilien, sowie Schreckschuss- und Softairwaffen sichergestellt werden. Die nun Beschuldigte versuchte sich zunächst durch Flucht in die Wohnung zu entziehen, leistete zudem in weiterer Folge Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme und versuchte die Beamten tätlich anzugreifen. Sie musste schließlich festgenommen und für die Dauer der Maßnahme fixiert werden.

