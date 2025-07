Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Auf dem Esch/Schwarzer Opel Corsa-C beschädigt

Coesfeld (ots)

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs hat am Donnerstag (17.07.25) einen schwarzen Opel Corsa-C beschädigt. Dieser stand zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr auf einer Parkfläche an der Straße Auf dem Esch. Ein Zeuge beobachtete einen Lkw, der im Unfallzeitraum im Bereich der Zufahrt Flurstraße 5 rangierte und im Anschluss zügig in Richtung Auf dem Esch davonfuhr. Es handelt sich um einen 7,5-Tonner in Grau. Auf dem Lkw war eine Aufschrift aufgebracht, unter anderem war das Wort "Transporte" zu lesen". Laut Zeuge stand darunter noch eine Telefonnummer. Ob der Lkw mit dem Unfall in Verbindung steht, ist nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

