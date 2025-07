POL-COE: Lüdinghausen, Graf-Wedel-Straße/Unbekannte brechen Auto auf und stehlen Musikbox

Coesfeld (ots) - Mehrere hochwertige GPS-Geräte landwirtschaftlicher Maschinen wurden bei einem Einbruch in eine Scheune in Osterwick entwendet. Am Mittwoch (16.07.) in der Zeit zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen unbekannte Täter in die Scheine ein, brachen eine verschlossene Zwischentür auf und entwendeten ...

mehr