BPOLI DD: Körperverletzung am Hauptbahnhof und Festnahme nach Haftbefehl mit Drogenfund

Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden verzeichnete am gestrigen Dienstag, dem 8. Juli 2025, mehrere erfolgreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen am Dresdner Hauptbahnhof. Dabei wurden zwei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz ...

