BPOLI DD: Erfolgreicher Einsatztag für Bundespolizei Dresden: Haftbefehle vollstreckt, Drogen und Waffen sichergestellt

Die Bundespolizeiinspektion Dresden verzeichnete am gestrigen Dienstag, dem 8. Juli 2025, mehrere erfolgreiche Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen am Dresdner Hauptbahnhof. Dabei wurden zwei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen sowie Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt.

Gegen 20:35 Uhr wurde im Dresdner Hauptbahnhofs ein 40-jähriger portugiesischer Staatsangehöriger kontrolliert. Die polizeiliche Überprüfung ergab einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dresden. Der Mann war zur Festnahme ausgeschrieben, da er eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen wegen Erschleichens von Leistungen zu verbüßen hatte. Die Strafe hätte durch die Zahlung einer Geldstrafe von 450 Euro abgewendet werden können. Da die Person angab, die Geldstrafe nicht begleichen zu können, wurde sie von einer Streife der Bundespolizei an die Justizvollzugsanstalt Dresden überstellt.

Nur wenige Stunden später, gegen 23:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Dresdner Hauptbahnhof einen 45-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien zeigte eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Festnahme wegen Unterschlagung. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Stuttgart vor. Die hieraus resultierende Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen hätte durch eine Zahlung von 300 Euro abgewendet werden können. Mangels finanzieller Mittel wurde der 45-Jährige gegen 02:50 Uhr ebenfalls der Justizvollzugsanstalt Dresden übergeben.

Gegen 20:20 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 27-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof Dresden. Bei der Nachfrage nach gefährlichen Gegenständen gab die Person an, ein Messer in ihrer Umhängetasche mitzuführen. Das Messer wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Im Rahmen von Kontrollen war eine Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden im internationalen Einreisezug auf dem Streckenabschnitt Bad Schandau - Dresden Hauptbahnhof unterwegs. Unmittelbar nach dem Ausstieg aus dem Zug wurde am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Dresden eine männliche Person einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Der 32-jährige tschechische Staatsangehörige, der bereits polizeibekannt war, wurde einer eingehenderen Prüfung unterzogen. Dabei wurden vier Clipptütchen mit einer weißen, kristallinen Substanz entdeckt, die am Körper versteckt waren. Gegen die Person wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

