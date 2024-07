Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Sachbeschädigung am SPD-Wahlkreisbüro des Ministers für Inneres, Bau und Digitalisierung in Greifswald

Greifswald (ots)

Am heutigen Morgen (09.07.2024) gegen 08:20 Uhr wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Wahlkreisbüro der SPD in der Weißbergstraße in Greifswald bekannt.

Im Zeitraum vom 08.07.2024 gegen 14:00 Uhr bis zum 09.07.2024 gegen 08:00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter eine auf einer Fensterscheibe angebrachte Folie mit Werbung für die SPD auf einer Fläche von 7x14 cm zerkratzt. Es wurden die Buchstaben H und S eingeritzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 540 224, bei der Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell