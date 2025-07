Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Aggressiver Mann im Hauptbahnhof Dresden greift Polizisten mit Glasflasche an

Dresden (ots)

Am Montagmorgen, den 7. Juli 2025, gegen 8:50 Uhr, wurde eine Streife der Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof auf einen aggressiven Mann aufmerksam gemacht. Ein Passant meldete, dass ein Mann in einer Sitzgruppe am Querbahnsteig Reisende verbal attackierte. Die Beamten suchten den beschriebenen Mann, einen 22-jährigen Deutschen, umgehend auf. Dieser war der Polizei bereits bekannt. Schon bei der Identitätsfeststellung reagierte er zunehmend nervös und entwickelte eine aggressive Haltung. Auf Nachfrage gab er an, ein Messer in seinem Kapuzenpullover zu tragen, welches er den Beamten daraufhin aushändigte. Als die Polizisten den Mann aufforderten, die Glasflasche aus der Hand zu legen, wurde er immer unkooperativer und aggressiver. Er unterschritt wiederholt den Sicherheitsabstand und gestikulierte bedrohlich mit einer Glasflasche vor den Beamten. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte er sich, die Flasche abzulegen und beleidigte die Polizisten mit ehrverletzenden Worten. Die Situation eskalierte, als der 22-Jährige eine Bundespolizistin mit einer Glasflasche im Gesicht traf. Die Beamten brachten den Mann daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Einsatzkräfte zudem eine kristalline Substanz in seiner Unterhose. Die verletzte Polizistin konnte ihren Dienst fortsetzen.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell