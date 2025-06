BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle: Mann kann Geldstrafe nicht zahlen und muss ins Gefängnis

Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat am Mittwoch (25.06.2025) einen 36-jährigen tschechischen Staatsbürger kontrolliert, der in einem Eurocity-Zug ohne gültigen Fahrschein reiste und mehrere Einhandmesser mit sich führte. Gegen 07:30 Uhr entdeckten die Beamten bei der Kontrolle des Mannes im Eurocity insgesamt fünf Einhandmesser, die er in seinen Hosen- und Jackentaschen sowie in seinem Rucksack ...

mehr