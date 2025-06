BPOLI DD: Bundespolizei ermittelt nach Bedrohung und Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen im Trilex

Dresden (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Dresden warnt eindringlich vor lebensgefährlichen Handlungen im Gleisbereich. In der Nacht zum Sonntag wurde ein 16-jähriger Jugendlicher schwer verletzt, nachdem er versucht hatte, am Dresdner Hauptbahnhof auf einen fahrenden Güterzug aufzuspringen. Am Sonntag, den 16. ...

