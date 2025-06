Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Schreckschusspistole im Hauptbahnhof Dresden sichergestellt - Frau ohne Waffenschein erwischt

Dresden (ots)

Am Mittwochnachmittag (18. Juni 2025) hat die Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof eine Frau kontrolliert, die eine Schreckschusswaffe ohne den erforderlichen Waffenschein mit sich führte. Gegen 16:30 Uhr sprachen Bundespolizisten die weibliche Person und deren männlichen Begleiter an. Bei der Kontrolle des mitgeführten Gepäcks, fanden die Bundespolizisten eine griffbereite Schreckschusswaffe. Auf Nachfrage gab die 31-Jährige an, keinen dafür benötigten Waffenschein zu besitzen. Sie erklärte, die Waffe zur Verteidigung nutzen zu wollen. Die Deutsche wurde daraufhin zur weiteren Bearbeitung auf die Wache des Hauptbahnhofs Dresden gebracht. Die Schusswaffe wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell