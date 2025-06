Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizeiinspektion Dresden: Mehrere Vorfälle von Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung am Hauptbahnhof und Bahnhof Neustadt

Dresden (ots)

16. Juni 2025 - Die Bundespolizeiinspektion Dresden verzeichnete am vergangenen Wochenende mehrere Vorfälle von Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung im Bereich des Dresdner Hauptbahnhofs und des Bahnhofs Dresden-Neustadt. Die Beamten waren im Dauereinsatz, um die Sicherheit der Reisenden zu gewährleisten und strafbare Handlungen zu verfolgen.

Am Samstag, den 15. Juni 2025, kam es gegen 18:55 Uhr im Dresdner Hauptbahnhof zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei syrischen Staatsangehörigen. Ein 18-jähriger Mann setzte dabei ein mitgeführtes Pfefferspray ein. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein 10-jähriges Kind verletzt. Anwesende DB-Sicherheitsmitarbeiter wurden auf die Situation aufmerksam. Bei der weiteren Auseinandersetzung sprühte der 18-Jährige erneut mit Pfefferspray in Richtung des 43-jährigen Kontrahenten, wodurch ein Mitarbeiter der DB Sicherheit sowie Reisende in Kontakt mit dem Reizstoff kamen. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Die Person ist der Polizei bereits aus gleichgelagerten Fällen bekannt.

Ebenfalls am 15. Juni 2025, gegen 13:20 Uhr, wurde ein 31-jähriger afghanischer Staatsangehöriger gemeldet, der einen 32-jährigen afghanischen Staatsangehörigen zunächst mit der Faust auf den Oberkörper und wenige Augenblicke später mit der Faust ins Gesicht des Geschädigten schlug Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 31-Jährigen eingeleitet.

Des Weiteren erschien am 13. Juni 2025 gegen 21:20 Uhr ein 25-jähriger venezolanischer Staatsangehöriger bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dresden. Er gab an, von zwei unbekannten weiblichen Personen im Hauptbahnhof geschlagen und getreten worden zu sein. Videoaufzeichnungen belegen, dass eine weibliche Person den Geschädigten unmittelbar ins Gesicht schlug. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Am 14. Juni 2025, gegen 01:00 Uhr, ging telefonisch eine Meldung über eine Person vor dem Bahnhof Dresden-Neustadt ein, die mit einem Messer im Rückenbereich verletzt wurde. Die Beamten konnten eine vierköpfige Personengruppe feststellen, die sich lautstark unterhielt. In dieser Gruppe konnte eine Person identifiziert werden, die im Bereich des Rückens stark durch das getragene T-Shirt blutete. Die Verletzung stammte vermutlich von einem Messer. Die weiteren Maßnahmen in diesem Sachverhalt fallen in die Zuständigkeit der Polizei Sachsen, welche die Ermittlungen in diesem Fall führt.

