Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Pkw in Brand geraten

Geeste (ots)

Am Freitagabend gegen 18:07 Uhr wurde ein Fahrzeugbrand auf dem Rastplatz Heseper Moor an der A31 in Fahrtrichtung Norden gemeldet. Ein 50-jähriger Mann aus Lingen stellte während der Fahrt einen Fehler in der Öldruckanzeige seines Mercedes fest und hielt daraufhin auf dem Parkplatz an. Nach dem Öffnen der Motorhaube kam es zu einer plötzlichen Verpuffung, die zunächst den Motorraum, anschließend das gesamte Fahrzeug in Brand setzte.

Die Freiwillige Feuerwehr Geeste war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften schnell vor Ort und konnte den Brand löschen. Dennoch brannte der Pkw vollständig aus - es entstand Totalschaden. Zudem wurde die angrenzende Berme leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Parkplatz war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt; die Autobahn war von der Sperrung nicht betroffen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell