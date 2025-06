POL-EL: Lingen - Versuchter Einbruch

Lingen (ots) - Zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 6:20 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Straße Am Reinelhof in Lingen eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Im selben Tatzeitraum haben bislang ...

