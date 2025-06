Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei löst Schlägerei am Dresdner Hauptbahnhof auf - Mehrere Personen vorläufig festgenommen

Dresden (ots)

Am Abend des 21. Juni 2025 löste eine Streife der Bundespolizeiinspektion Dresden eine gewalttätige Auseinandersetzung auf dem Wiener Platz vor dem Dresdner Hauptbahnhof auf. Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen, darunter ein Minderjähriger mit Haftbefehl und eine Person mit einem versteckten Rasiermesser, vorläufig festgenommen.

Gegen 19:30 Uhr beobachteten Bundespolizisten eine unübersichtliche Ansammlung von etwa 20 verbal aggressiven Personen. Im weiteren Verlauf kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten zwischen mehreren unbekannt gebliebenen Personen. Beim Eintreffen durch weitere Einsatzkräfte, löste sich die Menschenmenge teilweise auf, und einige Beteiligte flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Konfrontation verlagerte sich jedoch weiter in den Bereich des Haupteingangs des Hauptbahnhofs.

Es gelang den Beamten, vier Personen festzustellen. Eine Überprüfung eines 14-jährigen Syrers ergab eine bestehende Ausschreibung zur Ingewahrsamnahme. Bei der Befragung der weiteren drei Personen (ein 16-jähriger, ein 17-jähriger und ein 18-jährige Afghanen) gaben sie an, von einer anderen Gruppe mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein. Sie erklärten zudem, die Angreifer im Zusammenhang mit Cannabiskäufen zu kennen. Eine der Personen gab zudem an, von einer unbekannten Person mit einem Teleskopschlagstock attackiert worden zu sein. Bei dem 18-jährigen Afghanen wurde griffbereit in der Hosentasche ein Rasiermesser entdeckt.

Alle vier Personen wurden zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Der 16-jährige Afghane klagte über Kopfschmerzen und gab an, eine Kopfverletzung erlitten zu haben. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Polizei Sachsen hat zuständigkeitshalber die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung übernommen.

