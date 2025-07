Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Münsterstraße, Auf dem Stift/Kupferdiebstähle

Coesfeld (ots)

Zwei Fälle von Kupferdiebstählen wurden in Havixbeck zur Anzeige gebracht. Aus einem Rohbau an der Münsterstraße entwendeten unbekannte Täter mehrere Kupferrohre, die bereits an einer Wand befestigt waren. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (15.07.), 15.15. Uhr und Mittwoch (16.07.), 08.30 Uhr. Weniger erfolgreich waren Diebe eine Nacht zuvor an der Straße Auf dem Stift in Hohenholte. Zwischen Montag (17.07.), 20.00 Uhr und Dienstag (15.07.), 08.00 Uhr versuchten sie, an der St. Georg Kirche ein Fallrohr aus Kupfer zu entwenden, scheiterten jedoch. Das Fallrohr wurde dabei beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auch einen möglichen Zusammenhang zwischen beiden Taten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Nummer 02541-140 entgegen.

