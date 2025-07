Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus PKW in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Freitag, den 04.07.2025 kam es gegen 02:39 Uhr zu einem versuchen Diebstahl aus einem grauen PKW der Marke Peugeot in der Wellesweiler Straße in 66450 Bexbach.

Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich dem unverschlossenen Fahrzeug und öffne-ten die Beifahrertür. Anschließend durchsuchten sie den Innenraum des PKW und entfern-ten sich wenige Augenblicke später vom Tatort. Diebesgut wurde nicht erlangt. Auch entstand kein Sachschaden.

Es handelte sich um zwei männliche Täter im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Einer der Täter trug ein blaues T-Shirt mit schwarzer Jogginghose. Der andere Täter trug ein graues T-Shirt mit dunkler, kurzen Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg, unter der Telefonnummer 06841-1060 oder per E-Mail an PI-HOM@polizei.slpol.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell