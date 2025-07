POL-PDMT: Ohne Führerschein, sowie unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Wölferlingen (ots) - Wölferlingen. Im Wald an der Grillhütte Wölferlingen kam es am Mittwoch, den 23.07.2025, gegen 14:00 Uhr, zu 2 gemeldeten Feuern. Es wurden jeweils Baumstämme angezündet. Durch schnelles Eingreifen der FFW und der Polizei konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Vegetation verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurden die Feuer vorsätzlich verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: ...

