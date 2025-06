Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Dienstag, den 10.06.2025 in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich in der Robert-Schuhmann-Straße 8A in 68519 Viernheim eine Verkehrsunfallflucht. Das im Erdgeschoss des Parkhauses im Rhein-Neckar-Zentrum abgeparkte Fahrzeug des Herstellers Mercedes-Benz C-Klasse in schwarz wurde hierbei an der linken vorderen Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Mercedes-Benz beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.500 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206 / 94400 zu melden.

