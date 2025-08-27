Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fahrraddiebe bei der Tat gestört - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beobachtete ein Zeuge zwei Männer, die sich an einem angeketteten Fahrrad in der Straße Langer Anger zu schaffen machten. Sie versuchten mit einer Sattelstütze das Kettenschloss aufzuhebeln. Als der Zeuge die Tatverdächtigen um kurz vor 00:30 Uhr auf ihr Tun ansprach, flohen beide in Richtung Gadamer Platz. Einer der Männer hatte dunkle kurze Haare und war mit einer langen schwarzen Hose sowie einem hellblauen T-Shirt bekleidet. Er trug eine schwarze Umhängetasche bei sich. Sein Komplize wird als übergewichtig beschrieben. Er trug ein weißes T-Shirt, einen dunklen Rucksack sowie eine schwarze Umhängetasche. Zudem war er mit einem Damenrad mit Gepäckträger unterwegs. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen des versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell