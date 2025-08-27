Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Drogen am Steuer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrollierte am Dienstag den Fahrer eines Motorrads in der Flinsbacher Straße. Als die Streife gegen 22:15 Uhr die Fahrtüchtigkeit des 22-Jährigen überprüfte, wies der Fahrer deutliche Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Er schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC sowie auf Kokain an. Der 22-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Seine Kawasaki musste er vor Ort abstellen. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses verantworten.

