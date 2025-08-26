Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6104572) ereignete sich am heutigen Dienstagmorgen gegen 12:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der gesperrte Fahrstreifen konnte gegen 15 Uhr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell