POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes, aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen mehreren Fahrzeugen, auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg im Einsatz. Betroffen sind derzeit der Standstreifen sowie der rechte Fahrstreifen. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu verletzten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.
