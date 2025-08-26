PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes, aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen mehreren Fahrzeugen, auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg im Einsatz. Betroffen sind derzeit der Standstreifen sowie der rechte Fahrstreifen. Nähere Informationen zum Unfallhergang sowie zu verletzten Personen liegen derzeit noch nicht vor. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Christina Schoch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

