POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen, PM Nr. 1

Heidelberg (ots) - Am Montagvormittag erhielt gegen 11:30 Uhr eine Mitarbeiterin einer Firma in der Heidelberger Weststadt eine E-Mail, die angeblich von ihrem Chef stammte. Die 21-jährige sollte Guthabenkarten als Geschenke für die Mitarbeitenden kaufen und dann die Codes der Karten an eine E-Mail schicken, was sie auch tat. Erst nach einer Weile wurde die Frau misstrauisch und hielt dann Rücksprache mit ihrem Chef. ...

mehr