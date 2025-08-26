PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Raub im Friedrichspark - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagabend um 23:10 Uhr soll ein 47-Jähriger im Friedrichspark von einer unbekannten dreiköpfigen Personengruppe unter Androhung von Gewalt und unter Vorhalt eines Messers aufgefordert worden sein, seine Tasche auszuhändigen. Weiterhin sollen ihm die Unbekannten unter Anwendung von Tritten und Schlägen eine Taschen entrissen und mitsamt dem Diebesgut in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Durch den Angriff wurde der 47-Jährige leicht verletzt. Die Höhe des Diebstahlschadens wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Bei der Tätergruppe soll es sich um drei männliche Personen gehandelt haben. Nähere Hinweise sind bislang nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die das Geschehen beobachten konnten und Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

