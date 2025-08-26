Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auf Drogen am Steuer

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Sinsheim kontrollierte am Montag den Fahrer eines Audi in der Straße Annagrund. Als die Streife gegen 23:45 Uhr die Fahrtüchtigkeit des 42-Jährigen überprüfte, wies der Fahrer deutliche Anzeichen einer akuten Drogenbeeinflussung auf. Ein freiwilliger Urintest bestätigte den ersten Verdacht. Er schlug positiv auf den Cannabiswirkstoff THC an. Der 42-Jährige musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses verantworten.

