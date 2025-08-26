Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand auf Terrasse führt zu Schaden in sechsstelliger Höhe

Mannheim (ots)

Am Montagmorgen gegen 09:45 Uhr kam es in der Ladenburger Straße zu einem Brandgeschehen auf der Terrasse eines Reihenmittelhauses. Ein 35-jähriger Bewohner lud einen E-Scooter auf der Terrasse. Ersten Ermittlungen zufolge kam es dabei zu einem Kabelbrand, der sich auf die Terrassentür und im weiteren Verlauf auf das Gebäude ausbreitete. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde der Brandort lokalisiert und die Flammen gelöscht. Drei Anwohnende erlitten durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort durch Kräfte des Rettungsdienstes versorgt und im Nachgang in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Sachschadens wurde bislang mit ungefähr 100.000 Euro beziffert. Derzeit ist das Wohnhaus aufgrund der Brand- und Löschschäden nicht bewohnbar. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen.

