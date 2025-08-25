POL-MA: Mannheim-Schönau - Balkonbrand - PM Nr. 2
Mannheim (ots)
Der Balkonbrand im 1. OG konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht und ein Übergreifen verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen.
