Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Schönau - Balkonbrand - PM Nr. 1

Mannheim (ots)

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Balkonbrand im Bereich der Johann-Schütte-Straße im Mannheimer Stadtteil Schönau. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

