POL-MA: Mannheim/Schönau - Balkonbrand - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Balkonbrand im Bereich der Johann-Schütte-Straße im Mannheimer Stadtteil Schönau. Weitere Informationen liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet.
