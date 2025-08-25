Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/A5: Unfall aufgrund Sekundenschlafs; Zwei leichtverletzte Personen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 00:50 Uhr war eine 53-jährige BMW-Fahrerin auf dem mittleren Fahrstreifen der BAB5 aus Richtung Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Heidelberg unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen lenkte die Frau aufgrund eines Sekundenschlafs den BMW nach rechts und kollidierte in der Folge mit einem Lkw samt Anhänger. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Beseitigung der Trümmerteile wurde der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Die 53-Jährige hatte sich nicht verletzt, wurde jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 21-jährige Mitfahrerin und ihr 18-jähriger Mitfahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden nach der medizinischen Versorgung vor Ort ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell