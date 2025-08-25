Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: 13.000 Euro Sachschaden nach Unfall im Kreuzungsbereich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend um 20 Uhr befuhr ein 77 Jahre alter BMW-Fahrer die L 600 von Bammental kommend in Fahrtrichtung Neckargemünd. Im Kreuzungsbereich zur B 45 hielt der 77-Jährige zunächst an der Haltelinie der Linksabbiegerspur aufgrund der roten Ampel an. Aus bislang unbekannten Gründen setzte der 77-Jährige bei weiterhin rotzeigender Ampel seine Fahrt fort und kollidierte dabei mit einer von rechts kommenden 62-jährigen BMW-Fahrerin, die bei Grün in den Kreuzungsbereich einfuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell