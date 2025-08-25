Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken Unfall verursacht und abgehauen - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Sonntagnachmittag eine 37-jährige Frau im Stadtteil Herzogenried und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Bei dem Unfall wurde ein im Fahrzeug befindliches Kind leicht verletzt.

Einem Zeugen fiel kurz nach 15 Uhr ein hochmotorisierter Mercedes in der Hochuferstraße auf, als dieser ein Verkehrszeichen beschädigte und die Fahrerin anschließend einfach weiterfuhr. Er folgte dem Mercedes und bemerkte dabei, dass das Fahrzeug in deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Dabei stießen die Reifen immer wieder gegen den Bordstein. An der Einmündung zum Ulmenweg verlor die Fahrerin schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen mehrere geparkte Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von mindestens 60.000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Die 37-jährige Fahrerin des Mercedes und ihr im Auto befindlicher 4-jähriger Sohn erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der 37-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung gegen die Mercedes-Fahrerin. Sie muss zudem mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell