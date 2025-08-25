Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Sauna

in-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Brand in einer Sauna kam es am Freitagabend in einem Hotel in Leimen.

Aus bislang unklarer Ursache brach gegen 18.30 Uhr in der Sauna einer Suite dem Hotel in der Hamburger Straße ein Brand aus. Mitarbeiter des Hotels hatten zunächst Brandgeruch bemerkt und als Ursache hierfür die Sauna einer Suite ausgemacht. Die umgehend verständigte Freiwillige Feuerwehr Leimen konnte den Brand rasch löschen.

Durch den Brand kam niemand zu Schaden, alle Gäste des Hotels und die Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Suite jedoch ist unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache durch die Brandspezialisten beim Polizeirevier Wiesloch dauern an.

