Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit 10.000 Euro Schaden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag, gegen 22:45 Uhr stellte ein aufmerksamer Zeuge fest, dass es in der Johann-Sebastian-Bach-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen war. Hierbei fuhr ein augenscheinlich heller Kleinwagen in einen geparkten Toyota und entfernte sich nach der Kollision mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Unfallörtlichkeit auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Bahnhof Leimen/St. Ilgen. Hiernach verliert sich die Spur.

Der Schaden an dem Toyota wird auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall, dem hellen Kleinwagen oder der unfallverursachenden Person geben können, sich unter der Telefonnummer: 06222 57090 zu melden.

