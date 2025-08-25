POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Polizeipräsidium Mannheim

Einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden verursachte ein 48-jähriger Sattelzugfahrer am frühen Montagmorgen auf der A 6 bei Rauenberg.

Der 48-Jährige war gegen 4.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg verlor er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den dortigen Warnbaken. In der weiteren Folge geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort ebenfalls mit den Warnbaken. Anschließen querte er die Auffahrt der Anschlussstelle und prallte schließlich in die Leitplanken am Beginn des dortigen Beschleunigungsstreifens. Dort beschädigte der Sattelzug noch einige Verkehrszeichen, bevor er zum Stillstand kam.

Das Fahrzeug wurde hierdurch so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Durch umherfliegenden Trümmerteile wurde der Dacia eines 53-jährigen Mannes beschädigt.

Der Fahrer des Sattelzugs wurde vorsorglich durch Rettungskräfte medizinisch betreut, war aber unverletzt geblieben.

Aufgrund ausgelaufenen Kraftstoffs aus dem aufgerissenen Tank der Sattelzugmaschine musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme sowie Aufräum- und Abschlepparbeiten mussten der rechte Fahrstreifen sowie die Anschlussstelle vorübergehend gesperrt werden.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

